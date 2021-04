찬 바람이 불며 쌀쌀해지고 있는 13일 서울 이태원 거리에서 한 외국인이 두꺼운 옷을 입고 이동하고 있다. 기상청은 내일 아침 서울 기온이 오늘보다 8도나 낮은 3도까지 뚝 떨어질 것으로 예상했다. /문호남 기자 munonam@

