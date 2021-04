'강제추행' 오거돈 전 부산시장 재판 비공개로 진행 "피해자 보호"

[아시아경제 김형민 기자] 강제추행 혐의로 기소된 오거돈 전 부산시장의 재판이 피해자 보호를 위해 비공개로 열렸다.

부산지법 형사6부(부장판사 류승우)는 13일 열린 오 전 시장 공판준비기일을 비공개로 전환했다.

공판준비기일은 정식 공판을 하기 전에 하는 준비 절차다. 재판부와 검찰, 변호인들이 피의자의 공소 사실을 확인하고 재판 절차를 조율한다.

재판부는 오 전 시장 범행의 세부 내용이 외부에 공개된 적이 없는 가운데 공판준비기일을 공개적으로 열 경우 피해자 보호 등에 문제가 생길 것으로 판단한 것으로 보인다.

비공개 재판과 관련해 검찰은 일부 비공개를, 오 전 시장 측은 전반적인 비공개 의견을 낸 것으로 알려졌다.

재판부는 향후 재판절차의 공개 여부도 피해자와 검사 양측과 상의해 결정할 예정이라고 설명했다.

다음 공판은 오는 6월1일 열린다. 오 전 시장은 이 재판에 출석할 것으로 알려졌다.

