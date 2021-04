지난해 결과 점검·올해 추진 계획 등 공유

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서(서장 김광남)는 지난 12일 ‘치안성과 향상 보고회’를 개최했다고 13일 밝혔다.

각 계·팀장, 지역경찰관서장 등 20여 명이 참석했다.

보고회에서는 지난해 성과 결과를 점검, 잘된 점을 적극 발굴 및 미비점을 개선하고 올해 치안성과 중점 추진 업무 점검을 통해 내실 있는 업무추진과 치안고객만족도 향상 대책을 공유했다.

김광남 광산경찰서장은 “치안고객만족도와 치안성과 향상을 위해 노력하는 직원들을 격려한다”며 “지역주민이 체감할 수 있는 적극적 치안활동을 전개해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr