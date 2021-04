광주 북구, 민관 협력 국공립어린이집 신축 개원

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 중흥동에 위치한 국공립 어린이집 ‘중흥어린이집’을 신축 이전 후 ‘중흥하나어린이집’으로 새롭게 개원했다고 13일 밝혔다.

이번 개원에 앞서 북구는 지난 2019년 공보육 이용률 제고와 저출산 해결을 위해 보건복지부와 하나금융그룹이 주관한 사회공헌 사업인 ‘하나금융그룹 민관 협력 국공립어린이집 지원 사업’ 공모에 선정돼 하나금융그룹 지원금과 국·시비 등 20억 원의 사업비를 확보한 바 있다.

1982년에 지어져 건물과 내부시설이 노후했던 중흥하나어린이집은 중흥3구역 재개발지역 공원 부지로 신축 이전됐다.

연면적 753㎡에 3층으로 건립돼 정원은 13명이 증가했으며 장애아통합 어린이집으로 운영하는 등 아동들에게 보다 안전하고 쾌적한 공보육 서비스를 제공하게 된다.

북구는 기존 중흥하나어린이집 부지인 효죽어린이공원에 올해까지 주차장을 건립, 구청사 방문 민원인을 비롯해 불법주·정차와 주택가 이면도로 주차 등에 따른 주민 불편을 해소한다는 방침이다.

문인 북구청장은 “앞으로도 공보육 인프라 구축과 보육의 공공성 강화를 위해 국공립어린이집을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr