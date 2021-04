강진군, 백신 접종 모의훈련 실시 ‘이상 무’

백신보관, 예진, 접종, 이상반응 처치 등 백신준비와 접종 전과정 점검

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 8일 코로나19 백신 준비와 접종과정을 점검하는 모의훈련을 실시하고, 코로나 19 예방접종 운영 준비를 완료했다고 13일 밝혔다.

이날 모의훈련에서는 강진군 예방접종 요원 등 90여 명이 참여한 가운데 백신보관, 예진, 접종 이상반응 처치 등 백신 준비와 접종 전반에 거쳐 꼼꼼히 점검했다.

강진군은 예방접종센터를 강진종합운동장 제2실내체육관에 마련하고, 오는 15일부터 75세 이상 어르신을 대상으로 화이자 백신 내원 접종을 실시한다.

예방접종센터 백신보관구역에 화이자 백신 보관을 위한 초저온 냉동고 1대와 해동 및 분주상태의 백신보관을 위한 냉장고 2대를 비치하고, 만약에 일어날 수 있는 정전사태에 대비해 자가발전기와 UPS(무정전전원장치)를 설치해 백신보관에 문제가 발생하지 않도록 만전을 기하고 있다.

코로나 19 백신 접종시간은 오전 9시부터 오후 4시이며, 접종 요일은 약품수급에 따라 조정될 수 있다.

예방접종센터를 방문할때는 반드시 신분증을 지참하여야 하며, 읍·면사무소에서 예방접종등록시스템에 등록한 접종 동의 대상자에게만 접종이 이루어진다. 만약 미신청자가 접종을 원하는 경우 해당 읍·면을 통해 신청하면 된다.

군 관계자는 “백신 접종대상자는 몸 상태를 관리한 후 예약일에 접종을 꼭 마쳐야 한다”면서 “코로나19 면역은 2차 접종 후에 형성되므로 접종 이후에도 마스크 쓰기 등 방역수칙을 반드시 지켜주시기 바란다”고 말했다.

