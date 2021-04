속보[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 13일 후쿠시마 제1원전 사고로 발생한 다량의 방사성 물질을 포함한 오염수를 해양에 방류하기로 결정했다.

일본 정부는 이날 관계 각료 회의를 열고 오염수를 해양에 방출한다는 '처리수 처분에 관한 기본 방침'을 결정했다. 후쿠시마 제1원자력발전소에 보관 중인 오염수를 언제까지 보유할 수는 없다는 판단아래 해양 방류 쪽으로 방침을 굳혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr