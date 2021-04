동작청년카페 위탁 운영자 모집

만 19세 이상 만 39세 이하 청년 또는 대표자 청년인 단체 대상 26일까지 접수...1차 서류심사와 2차 면접심사 거쳐 고득점 순으로 선발 , 운영기간 2년, 재계약 2년 연장 ... 청년운영자 의견 반영한 맞춤형 인테리어 진행, 마케팅, 홍보 등 카페 운영 컨설팅 지원

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 본동 일대 카페문화거리 조성의 촉매제 역할을 할 동작청년카페 위탁 운영자를 26일까지 모집한다.

'동작청년카페'는 본동 도시재생뉴딜 사업 일환인 본동 카페문화거리 조성 마중물 사업으로 10년 이상 방치된 옛 구립강남경로당 건물을 리모델링, 이달 중 완공 예정이다.

규모는 연면적 227㎡, 지하 1~지상 2층, 1층에는 카페와 한강조망데크, 2층은 카페와 소규모 공연장으로 구성돼 있으며, 운영자 선정 후 청년 운영자 의견을 반영, 오는 6월까지 맞춤형 인테리어를 진행할 예정이다.

최적의 카페 운영자를 발굴하기 위해 구는 공모방식으로 예비창업자를 선정, 특색 있는 카페 창업을 희망하는 청년에게 카페 운영을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 동시에 자립기반 형성을 돕는다.

선정된 카페 운영자에게는 카페공간 및 커피머신기 등 제조 장비를 제공, 안정적인 사업 정착을 위한 전문가 자문단을 통해 운영 기법 전수 및 마케팅, 홍보, 경영·세무 등 전문분야 컨설팅도 지원한다.

청년카페 운영은 올 7월 이후, 운영기간은 2년, 건물 및 카페 운영에 필요한 전반은 운영자가 관리, 반기별 수익성 등을 분석하여 창업자에 대한 종합적인 평가를 통해 2년 연장계약이 가능하다.

신청자격은 공고일 기준 만 19세 이상 만 39세 이하 청년 또는 대표자가 청년인 단체를 대상으로 하며, 공고일 현재 카페를 운영하고 있지 않은 예비 창업자이다.

운영자는 외부전문가의 서류심사와 운영계획 발표(PPT) 및 질의응답 등 심사위원회의 면접심사를 거쳐 고득점 순으로 선정하며 5월 중 최종선정자를 발표할 예정이다.

신청을 원하는 청년은 지원신청서, 사업계획서 등 제출서류 작성, 4월26일까지 동작구청 경제진흥과(노량진로74 유한양행빌딩 9층)로 방문하거나 이메일(blueyim2@dongjak.go.kr)로 접수하면 된다.

자세한 사항은 동작구청 경제진흥과로 문의하면 안내받을 수 있다.

김정원 경제진흥과장은 “동작청년카페 조성·운영으로 본동 일대를 카페문화거리로 조성할 견인차 역할을 할 것이며, 외부인구의 유입으로 도시의 활력을 불어 넣을 것으로 기대된다”며 “특색있는 카페운영을 원하는 예비 창업자의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 카페문화공간 4개소를 추가조성, 사업을 확장, 지속가능한 카페문화거리 기반을 마련 할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr