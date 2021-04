순천시 ‘남도에서 한 달 여행하기’ 참가자 모집

여행이 일상, 일상이 여행, 직접 보고 느끼고 체험하라

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전남도 체험여행 프로젝트인 ‘남도에서 한 달 여행하기’ 참여자를 오는 23일까지 모집한다고 12일 밝혔다.

‘남도에서 한 달 여행하기’는 전남 곳곳의 매력을 직접 체험하며 SNS 등에 홍보함으로써 관광객들의 방문을 유도하는 사업으로, 순천시는 지난달 전남도 공모사업 신청을 통해 사업대상지로 선정됐다.

시는 기존 공급자 위주의 관광홍보 및 마케팅을 대신해 프로그램 참여자가 직접 유튜브, 블로그, 인스타그램 등 SNS에 영상자료와 함께 체험담을 게시함으로써 여행 정보의 다양성과 신뢰성을 확보한다는 방침이다.

코로나19 확산으로 축소된 해외여행 대신, 국내여행에 대한 관심이 늘어남에 따라 가족, 연인, 친구 등 소규모 단위로 캠핑, 차박 등 한 곳에 머물면서 그 지역 고유의 맛과 멋을 체험할 수 있도록 하는 여행 콘텐츠를 운영한다.

만 18세 이상의 광주·전남지역에 거주한 경험이 없는 순천 여행을 희망하는 사람은 누구나 신청 가능하며, 여행작가나 지역을 주제로 활동하는 예술가, 유명 블로거, 유튜버 등 남도의 관광콘텐츠를 적극 홍보할 수 있는 인플루언서 등을 우대 선정한다.

프로젝트 참가자는 7일 이상 30일 이내의 기간 동안 1일 기준 ▲숙박비 최대 7만원, ▲교통비 최대 2만원, ▲식비 최대 3만원, ▲관광비(입장료·체험비 등) 최대 2만원을 지원받을 수 있으며, 도심·농촌·자연 체험프로그램, 순천한상 등 다양한 관광 프로그램 운영과 음식을 통해 순천의 맛과 멋을 직접보고 느낄 수 있다.

참가자에게는 과제가 부여되는데, 여행 기간 중 개인 SNS를 통해 숙박·체험 등 여행후기를 올리고 3분 이내의 순천관광 홍보영상을 제작하거나 ‘순천시는 *친안깨!’피켓 운동을 SNS에 게재하면 된다.

친안깨는 친절해요, 안전해요, 깨끗해요를 의미하는 순천 3대 시민운동이다.

참가신청은 신청서와 함께 여행 및 홍보계획서를 작성해 오는 23일까지 시 관광과 전자우편 또는 우편으로 제출하면 된다.

시 관계자는 “대한민국의 생태수도 순천에서 장기간 머물며 천혜의 자연환경과 음식을 즐기며 휴식·힐링과 더불어 추억을 쌓을 수 있는 더없이 좋은 기회다”며 “1박2일, 2박3일 짧은 여행에 아쉬움을 느꼈다면 7일 이상 장기간 체류하며 곳곳의 숨은 명소를 찾아 순천의 아름다움에 심취하는 시간을 갖길 바란다.”고 말했다.

기타 자세한 사항은 순천시 홈페이지 공고문을 참고하거나 순천시 관광과로 문의하면 된다.

