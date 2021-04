담양군, 만 75세 이상 백신 접종 15일부터 시작

담양문화회관 코로나19 백신 접종센터에서 진행…3주 후 2회 차 접종

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 오는 15일부터 담양군 코로나19 백신 예방접종센터(담양문화회관)에서 만 75세 이상 어르신과 노인시설 입소자 등을 대상으로 화이자 백신 접종을 시작한다고 12일 밝혔다.

이번 접종 대상자는 군에 거주지를 둔 1946년 12월 31일 이전 출생자 7037명으로 지난 9일 기준 총 5945명이 접종에 동의한 상태다.

15일부터 1회 차 접종이 시작되고, 3주 뒤인 내달 6일부터 2회 차 접종이 진행된다.

만 75세 이상 어르신 접종은 군에서 제공하는 버스로 접종 예정된 시간대별 각 읍면 집결지에서 모여 예방접종센터로 출발한다. 접종 이후에는 읍면별 출발장소로 순환 이동된다.

개인별 접종 일정은 13일부터 접종에 동의한 대상자에게 문자메시지 및 전화 등으로 안내할 방침이며, 거동이 불편하거나 심각한 기저질환이 있는 어르신은 추후 별도의 방법으로 접종을 시행할 예정이다.

접종 신청은 15일까지 진행하며 신분증을 가지고 거주지 읍면 사무소에 직접 방문하거나 보호자의 대리 신청도 가능하다.

군 관계자는 “화이자 백신 배송이 13일 자로 원활하게 예정되면서 백신 접종이 차질 없이 추진될 수 있도록 철저히 준비했다”며 “아직 접종 동의서를 제출하지 않으신 어르신께서는 가까운 읍면 사무소에 동의서를 제출하고, 백신 접종을 받으시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr