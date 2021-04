한국전통문화대·서울평생교육진흥원 오늘 MOU

한국전통문화대학교와 서울특별시평생교육진흥원은 12일 오전 11시 수도권의 전통문화 사회교육 활성화를 위한 업무협약을 체결한다. 한국전통문화대는 앞으로 공무원·문화재 종사자 위주로 진행하던 전통문화사회교육과정을 일반 국민으로 확대한다. 서울시평생교육진흥원은 서울학습관에 교육공간과 시설이용을 지원하고, 홍보 및 교육생 모집에 협력한다. 한국전통문화대 전통문화교육원은 이미 지난 5일부터 서울시민을 대상으로 단청, 모사 등의 교육과정을 진행 중이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr