고양서 코로나19 확산 지속‥ 추가 17명 확진

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양에서 코로나19 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 가운데 11일 추가 17명의 확진자가 발생했다.

고양시는 "10일 오후 4명, 11일 오후 4시 기준 13명 등 총 17명이 코로나19 확진 판정을 받았다"고 이날 밝혔다.

시에 따르면 실용 음악학원 관련자 2명, 가족과 지인 감염 5명, 타지역 확진자 접촉 4명, 타지역 거주 2명이며 나머지 4명은 감염 경로를 조사 중이다.

일산서구 소재 실용 음악학원 관련자의 동거 가족 2명이 추가 확진되면서, 누적 확진자 수는 총 21명이다.

학교 접촉자 2139명을 포함한 실용 음악학원 관련자 총 2245명에 대한 전수 검사 결과, 누적 확진자 21명을 제외한 나머지 2224명은 음성 판정받았다.

한편 고양시 거주 시민 1명이 타 지역 보건소에서 확진 판정을 받아 감염 경로 조사 중이다.

이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정받은 감염자는 총 2523명이고, 고양시민 확진자는 총 2433명(국내 감염 2341명, 해외 감염 82명)이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr