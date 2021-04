제61주년 4·11 민주항쟁 기념 김주열 열사 추모식 열려

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 제61주년 4·11 민주항쟁 기념 및 김주열 열사 추모식이 11일 김 열사 시신 인양지인 경남 창원 마산중앙부두에서 열렸다.

이날 추모식에는 김경수 경남도지사와 박종훈 교육감, 허성무 창원시장, 백남해 김주열 열사 기념사업회장, 이학모 남원 김주열 열사 기념사업회장 등이 참석했다.

올해는 '미얀마의 오늘은 대한민국의 어제'라는 주제로 한국미얀마연대 조우모아 대표를 초청해 미얀마 민주화운동을 지지하는 특별 순서도 마련했다.

김 지사는 “지금 우리가 당연하게 누리는 민주주의가 수많은 민주 영령의 피와 눈물로 일구어낸 것이라는 것을 우리는 기억하고 또 기념해야 한다”고 강조했다.

이어 “선배 열사들이 민주주의를 위해 싸웠듯 오늘을 살아가는 우리에게는 어떤 시대적 과제가 주어져 있겠느냐”고 물었다. 그러면서 “경제적 불평등 해소를 위한 경제민주주의의 실현과 수도권과 비수도권의 격차 해소를 위한 국가 균형 발전을 통해 공평하고 정의로운 사회를 만드는 것이 지금의 시대적 과제”라고 역설했다.

미얀마 군부 쿠데타 세력에 대항한 민주화운동에 대해서도 지지를 나타냈다.

그는 “미얀마는 마치 61년 전 마산과도 같다"면서 "민주주의를 향한 국민의 열망과 진실은 총칼로도 결코 막을 수 없다는 것을 우리의 역사가 분명히 증명하고 있다. 민주화를 요구하며 시위를 이어가고 있는 미얀마 국민에게 깊은 존경과 지지를 보낸다”고 말했다.

허 시장은 “추모의 벽이 꺼지지 않는 민주주의의 등불이 돼 미얀마에도 민주화의 봄이 오기를 간절한 마음으로 기원한다"며 "민주 성지 시민의 자긍심을 가지고 김주열 열사를 비롯한 모든 민주열사의 숭고한 희생정신이 전해질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김 열사는 마산상고 입학을 앞두고 1960년 3월 15일 당시 자유당 정권 부정선거에 항거하는 마산시민 부정선거 규탄대회에 참석했다가 4월 11일 마산 앞바다에서 최루탄에 맞아 숨진 채 발견됐다.

이는 2차 마산시위와 고려대학교 학생시위로 이어져 4·19 혁명에 기폭제가 됐다.

