아스트라제네카 백신 접종 재개 오늘 오후 발표…연령 제한에 촉각

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 혈전 논란으로 일부 대상에 대한 접종을 보류했던 아스트라제네카의 코로나19 백신 접종 재개 여부를 11일 오후 발표한다.

세계 각국에서 연령 제한을 두고 있는 만큼 아스트라제네카 백신 접종을 재개하되, 일부 연령층에 대한 제한이 이뤄질 가능성이 제기되고 있다.

정은경 코로나19 예방접종 대응 추진단장(질병관리청장)은 이날 오후 온라인 브리핑에서 그간 일부 대상으로 접종을 잠정 중단했던 아스트라제네카 백신의 접종 재개에 대한 입장을 발표한다. 전문가 자문단과 예방접종전문위원회 논의 결과를 종합적으로 검토해 향후 접종 계획을 밝힐 계획이다.

정부는 아스트라제네카 백신이 특이 혈전증 생성과 관련 있다는 논란이 일면서 지난 7일 부분적으로 백신 접종을 잠정 중단·연기했다. 이에 따라 8·9일 접종을 시작할 예정이었던 특수학교 종사자와 유치원·초중고교 보건교사, 감염 취약시설 종사자 등 약 14만2202여명의 접종이 연기됐다. 접종 진행중인 대상 가운데 60세 미만 3만8771명에 대한 접종은 보류됐다.

이후 유럽의약품청(EMA)은 아스트라제네카 백신과 특이 혈전증 간 관련 가능성을 인정하면서 백신 접종으로 얻는 이득이 부작용보다 훨씬 크다며 계속 접종을 권고했고, 정부는 지난 8일 사실상 접종을 재개하는 쪽으로 방향을 잡았다.

그러나 세계 각국에서는 아스트라제네카 백신에 대한 접종 연령을 제한하고 나섰다. 독일·이탈리아는 60세 이상, 프랑스는 55세 이상에 대해서만 아스트라제네카 백신 접종을 권고했다. 영국은 30세 미만에 대해서는 아스트라제네카가 아닌 다른 백신을 접종할 것을 권고한 상황이다.

국내에서도 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전 보고 사례가 나와 논란은 지속될 전망이다. 지난 2월에는 60대 요양병원 입원환자가 접종 후 8일 뒤 사망했는데 부검서 혈전이 발견됐다. 지난달에는 20대 코로나19 1차 대응요원이 접종 후 뇌정맥동혈전증(CVST) 진단을 받았고, 의료기관 종사자 신분으로 아스트라제네카 백신을 맞은 20대 여성의 다리와 폐에서 혈전이 발견됐다.

이에 따라 우리 정부는 접종을 재개하되 일부 연령층에 대한 접종을 제한하거나 접종 순위를 조정하는 방향을 검토중인 것으로 알려졌다.

정재훈 가천대 예방의학과 교수는 "고연령층에 대한 접종은 이어질 것"이라며 "다만 젊은 층 등 특정 연령에 대해서는 위험과 손해를 평가하고 접종 재개 여부를 최종 결정할 것으로 보인다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr