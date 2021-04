경찰, 90억 원대 사기 대출 ‘전직 농협 직원 부동산 업자’ 무더기 적발

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 화순에서 전직 농협 간부와 부동산 업자가 90억 원대 사기 대출 혐의로 무더기 적발됐다.

전남 화순경찰서는 사기 등 혐의로 전직 지역 단위농협 간부 A씨 등 18명을 검찰에 송치했다고 8일 밝혔다.

A씨 등은 지난 2014년부터 2018년까지 화순의 한 단위농협에서 담보 토지 감정가를 부풀리는 수법으로 90억 원 이상을 부당하게 대출받은 혐의를 받고 있다.

부동산 투자업자 B씨는 명의 대여자들의 통장을 이용해 대출받았으며 이 과정에서 감정평가사 C씨가 토지 감정가격을 부풀렸고 농협에 근무하던 A씨는 이를 묵인하고 대출을 진행한 것으로 드러났다.

해당 농협이 대출 과정의 문제점을 발견해 이들을 수사기관에 고발하자 A씨는 농협을 그만둔 것으로 알려졌다.

앞서, 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나 기각됐다.

경찰은 보강 수사를 통해 A씨의 다른 부당 대출과 부동산 투자를 미끼로 한 사기 혐의를 추가로 적발했다.

경찰은 이들의 여죄가 더 있을 것으로 판단하고 수사를 진행 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr