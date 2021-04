[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 매력을 발산했다.

현아는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “금발머리야 잘 지내보자♥”라는 글과 사진을 게재했다.

사진 속에는 금발로 변신한 그의 모습이 담겨 있다.

한편 현아는 지난 1월 신곡 ‘I’m Not Cool’을 발매했다.

