“제휴 주차장 확대 속도낸다” 티맵모빌리티, 다래파크텍과 업무협약

주차관제 설비 제조 기업 ‘다래파크텍’과 업무협약(MOU)



[아시아경제 구은모 기자] 티맵모빌리티는 주차관제 설비 제조 전문기업 다래파크텍과 공동기술 개발 및 상품화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

다래파크텍은 국내 2000여 개 주차장에 입·출차 차단기, 관제시스템, 정산기기 등 설비를 공급하고 유지보수 서비스를 제공하는 주차 전문기업이다. 두 회사는 앞으로 주차 현장에서 발생하는 주차 관련 데이터를 실시간으로 공유하게 된다. 예컨대 차량이 주차장에 들어서면 다래파크텍 주차 설비에서 차량을 인식하고, 이용자의 T맵 주차 모바일 앱과 연동된다. 이에 따라 T맵 주차 이용자는 주차장을 이용 시 입출차와 요금 결제 등 주차 전 과정을 원스톱으로 이용할 수 있다.

T맵 주차는 이용자에게 목적지 인근 주차장과 이용요금 정보를 미리 제공하고, 목적지를 지정하면 해당 주차장까지 T맵으로 길을 안내해주는 서비스다. 앱에서 실시간 주차 현황을 확인할 수 있고, 사전 정산 기능을 제공한다. 이번 다래파크텍과의 협력으로 티맵모빌리티에서 이용할 수 있는 제휴 주차장 수가 대폭 늘어날 것으로 전망된다.

양성우 티맵모빌리티 MOD2그룹장은 "양사간 협력은 플랫폼사와 주차설비사 간 상생 모델의 시작점이 될 것"이라며 "표준화되고 안정된 서비스를 제공해 주차 서비스의 질적 향상과 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr