복지부 "2025년까지 신규 암 환자 20% 줄인다"

제4차 암관리종합계획 발표

정부가 2025년까지 전체 암환자의 70%에 해당하는 약 300만명 규모의 암 빅데이터를 구축한다. 또 암 예방과 검진의 고도화를 통해 ‘예방 가능한 암’의 발생을 감소시켜 75세 미만의 신규 위·대장·간·자궁경부 암환자를 연간 4만5000명 규모로 20% 이상 줄인다.

보건복지부는 31일 2021년 1차 국가암관리위원회를 열고 이 같은 내용을 담은 '제4차 암관리종합계획'을 심의·의결했다. 이번 계획을 통해 ▲고품질 암데이터 구축 및 확산 ▲예방 가능한 암 발생 감소 ▲암 치료·돌봄 격차 완화를 목표로 2025년까지 향후 5년 간 중점 추진하게 된다.

먼저 정부는 2025년까지 300만명 규모의 국가암데이터를 구축하고, 이를 전담하는 국가암데이터센터를 운영한다. 건강보험공단, 건강보험심사평가원 등 여러 기관에서 보유 중인 다양한 암 관련 데이터를 수집 및 처리해 국가 단위의 암데이터 분야로 구축한다. 윤태호 이를 외부로 적극 공유한다.

윤태호 공공보건정책관은 “구축된 데이터는 공유, 개방을 통해 암 연구와 치료제 개발 등에 적극 활용될 수 있도록 할 것”이라며 “암 임상데이터 통합해 전체 암 환자의 약 70%를 포괄하는 게 목표”라고 말했다. 기존 공공기관이 보유하는 데이터를 암등록통계와 연계해 공공데이터로 생산하고, 10개 암종에 해당하는 2000명 규모의 유전체·단백체 정보를 통합해 고품질의 암환자 영상 정보도 구축할 방침이다.

암환자의 진단 전후를 포괄하는 전 주기적 암등록 감시 체계도 구축한다. 현재 9개인 암 감시지표를 데이터 연계 등을 통해 50개로 대폭 확대한다는 계획이다. 기존의 암 등록 자료를 자동 추출하고 수집하는 모형도 개발 중이다.

암데이터 기반 공익적인 암 연구도 추진한다. 신규 암발생 위험요인을 평가하고 국립암센터와 지역암센터, 민간병원은 물론, 제약기업까지 연계하는 항암신약개발성과확산사업을 추진한다. 10개 분야 165종의 암 연구지원서비스를 외부 개방해 첨단기술을 암 관리에 활용하는 연구에도 나선다.

아울러 암 예방·검진 고도화를 통해 연간 5만6000명 수준의 75세 미만 신규 암환자의 규모를 4만5000명 수준으로 줄인다는 계획이다. 이를 위해 위암, 간암, 대장암, 자궁경부암을 예방가능한 암으로 분류한다. 위암은 2022년부터 강력한 위험 요인인 헬리코박터균 검사 및 제균치료 요양급여 기준 확대를 검토하는 등 조기 치료를 강화한다. 대장암은 대장내시경 검사를 국가암검진의 1차 검진으로 도입하는 방안을 검토한다. 간암은 질병청이 시행 중인 만 56세 대상 C형간염 환자 조기발견 시범사업 등과 연계해 고위험군을 조기발견, 간암 발생을 조기에 예방하는 사업을 추진한다. 자궁경부암의 경우 국제 기준을 고려해 인유두종바이러스(HPV) 예방접종 대상확대를 검토하고, 검진 수검율을 높인다.

국가 암검진 사업도 개선에 나선다. 현행 국가 암검진의 대상과 주기를 조정하는 안을 단계적으로 추진한다. 위장조영검사, 필름유방촬영기기 등 정확도가 낮은 검사방법은 폐지하고 클라우드 기반 정보 시스템 적용을 확대하는 등 첨단 기술을 활용하는 방안을 적극 검토한다는 계획이다.

또 암 치료 및 대응의 내실화를 꾀하기 위해 항암제 등은 단계적으로 급여화를 추진하고, 저소득층 암환자의 의료비 부담을 완화할 방침이다. 민간 투자가 적은 희귀, 난치암에 대한 공적 책임도 늘린다. 국립암센터 내 희귀암연구사업단 기능을 확대해 항암제 및 치료요법 관련 연구 투자를 확대한다.

완치된 암생존자 가운데 돌봄지원 대상은 2배 이상 늘린다. 의료 접근성이 낮은 도서벽지 거주자, 장애인 등을 위한 비대면 검진 프로그램도 개발한다.

강도태 국가암관리위원회 위원장은 "이번 암관리종합계획은 양적 성장을 넘어 질적으로도 세계적인 암관리 선도국가로 도약하는 것을 목표로 한다"며 "암 진단 및 치료효과는 세계적 수준에 도달하도록 빅데이터와 첨단 기술을 적극 활용하고 모든 국민들이 어디서나 암 걱정 없이 지낼 수 있도록 균등한 암관리기반을 구축하는 데 정부가 앞장설 것"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr