광주시 ‘피해장애인 쉼터’ 운영에 전문가 머리 맞대

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 25일 ‘피해장애인 쉼터’ 운영 모델 마련을 위한 분야별 전문가 자문 간담회를 열고 의견을 나눴다고 밝혔다.

이날 간담회에는 최미정 광주시의회 환경복지위원, 최완욱 광주장애인권익연구소장, 박찬동 광주광역시권익옹호기관장, 박연희 조선이공대 사회복지과 교수, 이순화 광주여성장애연대 대표, 안효철 광주장애인복지시설협회장, 정성주 광주나눔장애인자립센터장, 문현 광주광역시발달장애인지원센터 팀장이 참석했다.

이 자리에서 조선이공대 박연희 교수는 입소 거부, 24시간 운영시간 미준수, 매뉴얼 부재, 전문인력을 확보하기 어려운 예산 문제 등 기존 쉼터 운영의 문제점을 설명했다.

광주장애우권익문제연구소 최완욱 소장은 피해장애인을 위한 지원체계 구축 방안으로 권익옹호기관, 쉼터, 지역네트워크를 활성화하는 ‘통합형’모형을 제시했다.

박찬동 광주광역시장애인권익옹호기관장은 “피해장애인의 성공적인 지역사회 정착을 위해서는 다양한 영역의 기관이 함께 움직여야 한다”며 “주거, 의료, 법률, 일상 지원 등 통합적인 형태의 밀착 지원을 위해 전담인력과 지원예산 등을 갖춘 특화된 전문기관이 필요하다”고 말했다.

또 전문성과 효과성을 높일 수 있는 쉼터와 자립주택을 포괄할 수 있는 ‘전문지원기관형’을 대안으로 제시했다.

광주나눔장애인 자립생활센터 정성주 센터장은 “쉼터 주거공간을 마련할 때 다양한 장애유형을 고려해 편의시설을 구비해야 하고, 피해장애인이 지역사회에 정착할 수 있는 ‘주거서비스’가 절실하다”고 건의했다.

광주여성장애연대 이순화 대표는 “쉼터 공간은 여성쉼터, 남성쉼터, 사무공간으로 분리돼야 하고, 3교대 근무시간, 전문 시설장 임명 등 다른 영역의 쉼터 실태조사를 통해 예산 반영을 고려해야 한다”고 말했다.

최선영 시 장애인복지과장은 “피해장애인 쉼터에 거는 시민들의 기대와 우려를 잘 알고 있다”며 “피해장애인을 위한 ‘인권도시 광주’다운 피해장애인쉼터 지원체계 구축 방안을 마련해 피해장애인이 우리 사회에서 더불어 살아갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr