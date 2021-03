함양군, 사회 봉사단체협의회 정기총회 … 엑스포 자원봉사단 운영 논의

2021년 신임 회장 선출 및 엑스포 성공개최 등 논의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 사회 봉사단체협의회는 군청 대회의실에서 서춘수 군수, 황태진 의장을 비롯해 협의회 소속 회장 등 40여명이 참석한 가운데 2021년 정기총회를 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 총회에서는 박병옥, 윤정란 전임회장을 대신해 박동서(현 자유총연맹 함양군지회장), 임순남(현 여성단체협의회장) 회장이 새로운 회장으로 선출돼 올 한 해 동안 사회 봉사단체협의회를 이끌게 됐다.

신임 회장 선출에 이어 6개월여 앞으로 다가온 2021 함양산삼항노화엑스포 기간에 자원봉사란 운영계획에 대한 엑스포 조직위의 설명을 듣고, 2020년부터 현재까지 사회 봉사단체협의회 활동 영상을 시청하는 것으로 총회를 마무리했다.

박동서, 임순남 신임 회장은 “엑스포라는 국제적인 행사를 앞두고 협의회 회장 자리를 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다”며 “어느 해 더 중요한 해이니만큼 협의회를 잘 이끌어 엑스포 성공개최에 힘을 보태겠다”고 말했다.

서 군수는 인사말을 통해 지난 한 해 각종 봉사활동을 통해 나눔과 봉사를 몸소 실천해 주신 회원분들에게 진심으로 감사를 표하며 “올해도 우리 주변의 소외된 이웃들에게 많은 관심과 따뜻한 손길을 내밀어 주기를 바란다”고 말했다.

군 사회 봉사단체협의회는 관내 11개 단체와 19개의 산하단체 등 총 30개의 단체로 이루어진 함양군의 대표적인 사회 봉사단체로 지난 한 해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서도 기부 릴레이, 방역 봉사, 수해복구, 명절 음식 나눔, 김장 나눔 봉사 등 다양한 봉사활동을 하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr