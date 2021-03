긴장감 고조되는 미얀마…군부 "인내 다했다"

심야 시위대 색출

5개 매체 면허취소

태국은 난민촌 준비설

[아시아경제 기하영 기자]미얀마 내 긴장이 고조되고 있다. 미얀마 군부가 "인내가 다했다"고 언급하는 등 강경 대응 기조를 이어가고 있는데다, 미얀마와 국경을 접한 태국이 대규모 피난 사태를 대비해 난민 수용시설을 준비 중인 것으로 알려지면서다.

9일 주요외신에 따르면 국영TV인 MRTV는 전날 방송에서 "정부의 인내가 다했다"며 "대부분의 국민은 완전한 안정과 폭동에 대한 더 효율적인 대책을 요구하고 있다"고 보도했다. 이 보도는 전날 양곤 시내에서 군경이 심야까지 시위대 체포 작전을 벌이기 전에 나온 것으로 알려졌다.

군경은 심야에 양곤 산차웅 구역 출입을 차단하고, 200명의 젊은 시위대를 몰아넣은 뒤 집마다 뒤지고 다녔다. 이에 현지 주민들이 오후 8시부터 시작된 통행금지까지 어기며 심야 색출 중단을 촉구하는 등 반발했다. 유엔 및 현지 외교단도 시위대의 무사 귀환을 보장해야 한다면서 성명 등을 내고 군부를 압박했다.

AFP 통신은 주민들을 인용, 군경이 아웅산 수치 국가고문이 이끄는 민주주의 민족동맹(NLD) 깃발이 걸린 집을 중심으로 심야에 아파트들을 집중 수색했다고 보도했다.

군부는 언론 통제도 본격화했다. 군정은 쿠데타 이후 시위 상황을 상세하게 보도해 온 미얀마 나우와 미지마, 7데이뉴스 등 5개 현지 매체의 면허를 취소했다고 MRTV가 보도했다.

이런 가운데 미얀마와 국경을 접한 태국이 군정의 강경 진압으로 대규모 난민 사태가 발생할 것에 대비해 난민촌을 마련했다고 태국 공영방송인 PBS가 전날 보도했다. PBS는 나롱판 칫깨우때 육군 사령관이 미얀마와 국경을 접한 매솟주와 딱주를 방문, 대규모 난민 사태 발생에 대비한 준비 상황을 점검했다고 전했다. 방송은 두 개 주의 7개 지역에 난민촌이 마련됐다고 덧붙였다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr