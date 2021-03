고흥군 홈페이지, 중소기업 콘텐츠 개설 눈길

중소기업 현황, 기업경영 애로상담 코너 등 신설

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 고흥군(군수 송귀근)이 관내 기업의 편의성을 도모하고 기업하기 좋은 환경을 조성하기 위해 군 홈페이지 내 중소기업 콘텐츠를 개설할 예정이라고 9일 밝혔다.

해당 콘텐츠는 △기업지원 소식 △중소기업 현황 △공장설립 안내 △기업경영 애로상담 △관련사이트 등 총 5개 메뉴로 구성된다.

군 홈페이지에는 현재까지 중소기업을 위한 콘텐츠가 운영되고 있지 않아 공지사항에서 사업 공고문을 직접 검색하는 등 관련 정보를 획득하는 과정이 어렵다는 민원이 제기돼 왔다.

이에 고흥군은 이번 콘텐츠 개설로 기업지원 소식창구가 일원화되어 기업인들의 편의성이 크게 개선될 것으로 전망했다.

특히, 기업경영 애로상담 코너에서는 창업·수출·공장 인허가 등 기업활동 전반에 관한 애로사항이나 궁금한 사항을 자유롭게 질문하고, 담당자가 상시 모니터링을 통해 실시간으로 상담이 진행되는 점도 주목할 만하다.

군 관계자는 “관내 중소기업이 코로나 위기를 극복할 수 있도록 이번 홈페이지 콘텐츠 개설뿐만 아니라 기업인들이 직접 느낄 수 있는 정책으로 행정적 지원을 강화해나가겠다”고 말했다.

한편, 고흥군은 관내 기업인들의 중소기업 기업지원 시책 및 행사소식 등을 문자로 받아볼 수 있는 ‘중소기업 정책문자 서비스’를 시행하고 있다.

