[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 나인뮤지스 출신 가수 금조가 완벽한 바디프로필을 공개했다.

금조는 최근 자신의 인스타그램에 몸매가 드러나는 검정색 하이레그 수영복을 입고 포즈를 취한 사진 여러 장을 게시했다.

사진을 본 팬들은 "너무 멋있다", "완전 조각", "진짜 예쁘다"며 뜨거운 반응을 보냈다.

그룹 나인뮤지스로 활동하던 금조는 그룹 해체 후 솔로 보컬리스트로 활동하고 있다.

