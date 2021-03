[아시아경제 김봉수 기자] <과학기술정보통신부 인사> ◇3급 승진 ▲ 서성일 정보통신산업정책과장 ◇ 과장급 인사 ▲ 이창선 연구개발정책과장 ▲ 이병희 생명기술과장 ▲ 박성진 소프트웨어산업과장

