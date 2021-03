이란 "한국서 생산한 아스트라제네카 백신 310만회분 수입예정"

[아시아경제 이현우 기자] 이란정부가 한국에서 생산된 아스트라제네카 코로나19 백신 310만회분을 연내 수입할 계획이라고 밝혔다.

8일(현지시간) 이란 국영 IRNA 통신은 이란 보건부가 국제 백신 프로젝트인 '코백스퍼실리티(Covax facility)를 통해 올해 안으로 한국에서 생산한 아스트라제네카 백신을 310만회분을 수입할 예정이라고 보도했다. 앞서 지난달 이란 보건부는 코백스퍼실리티를 통해 아스트라제네카 백신 420만회분을 연내 들여올 계획이라고 발표한 바 있다. 이란 정부의 목표대로라면 코백스퍼실리티를 통해 조달하는 백신 중 대부분이 한국서 생산한 백신으로 들어올 전망이다.

이란 보건부는 아스트라제네카 백신의 안전성을 검증했다고 설명했으며, 아퍼 지난달 18일 한국이 생산한 아스트라제네카 백신의 긴급사용을 승인했다. 아스트라제네카는 옥스퍼드 대학과 공동 개발한 코로나19 백신의 생산 물량 중 일부를 한국 기업인 SK바이오사이언스에 위탁한 상태다.

이란 보건부는 앞서 지난달 러시아제 스푸트니크 V 백신의 사용도 승인하고 200만회분을 들여오기로 했으며, 지난달 9일부터 스푸트니크 V 백신의 접종을 시작한 상태다. 이란 보건부는 이달까지 약 130만명을 접종할 계획으로 알려졌다.

