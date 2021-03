캄보디아 등 동남아에서 필로폰 들여와 판매

순도 높이려 중간 제조…현장에서 700g 압수

[아시아경제 한진주 기자] 경찰이 국내에서 마약을 제조·유통한 마약상과 조직원들을 구속했다.

8일 서울경찰청 마약범죄수사대는 50대 A씨 등 일당 40여명을 마약류관리법 위반 혐의로 최근 구속했다고 밝혔다.

A씨 일당은 캄보디아 등 동남아시아에서 필로폰을 국내에 들여온 뒤 개인에게 판매한 혐의를 받고 있다. 마약 순도를 높이기 위한 중간 제조 과정을 거쳐 가공한 것으로 드러났다.

경찰은 6개월 동안 추적해 지난달 A씨를 서울 양천구의 한 오피스텔에서 검거했다. 현장에서 압수한 필로폰은 700g 가량으로, 2만3000명이 동시에 투약할 수 있는 양이며 거래 금액으로는 5억원에 달한다.

경찰은 압수하지 못한 필로폰과 범행에 연루된 일당들을 찾기 위해 수사 중이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr