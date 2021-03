<임원>

△자산운용부문대표 나석진 △금융투자교육원장 신동준

<부서장>

◇ 신규 보임

△ 증권지원2부장 박두성 △ 정보시스템부장 장영훈 △ 감사부장 김형기

◇ 전보

△ 자산운용지원2부장 박상철 △ 증권지원1부장 진양규 △ 파생상품지원부장 김중흥 △ 투자자교육부장 김태룡 △ 자율규제기획부장 허 욱

<팀장>

◇ 신규 보임

△ 부동산신탁지원부 리츠업무팀장 조항신 △ 투자자교육부 금융투자테스트팀장 이득수 △ 경영관리부 재무회계팀장 하영훈

이민지 기자 ming@asiae.co.kr