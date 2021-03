서울시자원봉사센터-시교육청, 학생봉사활동 활성화 업무 협약

봉사학습 매개로 협업, 소통, 창의력, 문재해결 능력을 키우는 역량중심 학습 효과 기대

[아시아경제 임철영 기자] 서울시자원봉사센터가 서울특별시교육청 서울시립청소년활동진흥센터, 서울특별시사회복지협의회과 오는 10일 ‘학생봉사활동 활성화 업무 협약’을 맺는다고 9일 밝혔다.

이번 업무협약은 학생봉사활동을 매개로 협업, 소통, 창의력, 문제해결 능력을 키우는 역량중심 프로그램을 실행한다. 서울시자원봉사센터는 자치구자원봉사센터와 서울형봉사학습실천학교 프로그램 분석을 통한 ‘교육과정연계 모형연구’를 한 바 있다.

또한 이번 공동 협약을 통해 청소년봉사학습 네트워크를 구축해 지속적이고 다방면의 협력을 도모하기로 했다. 협약이후 봉사학습에 대한 정책 개발, 제도개선, 기반구축을 위한 포럼을 개최하여 공동의 과제를 인식하고 해결하기 위한 협력을 이어갈 예정이다.

서울시자원봉사센터 김의욱 센터장은 “청소년이 코로나로 인해 고립되지 않고, 학교 일상의 회복되어 공동체의 가치를 배우는 장을 마련하겠다”고 말했다.

