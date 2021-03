열린민주당, 與에 단일화 협상 촉구

[아시아경제 구채은 기자] 열린민주당이 8일 창당 1주년 기념식 겸 김진애 서울시장 후보 단일화 필승 출정식을 열고 더불어민주당에 단일화 협상을 촉구했다.

정봉주 선거대책위원장은 이날 모두발언에서 "민주당 측으로부터 (단일화 관련) 성의 있는 답변이 없다"며 "민주당이 언제부터 감나무 밑에서 감 떨어지기만을 기다리는 수비형 정당이 되었냐"고 압박했다. 정 위원장은 "동지들을 마치 단일화를 구걸하는 집단으로 폄훼한 그 오판, 스스로 역사의 죄인이 되려 하는 것 같아 안타깝기 그지없다"며 "발등에 불이 떨어져 봐야 정신을 차릴 것 같다"라고 했다.

김진애 후보도 "이번에 선거가 상당히 팽팽하다는 것, 여러분들도 아실 것"이라며 "자칫 안전하게 갔다가는 안전하게 패할 수 있다는 위기의식을 저희 모든 민주 진영에서 갖고 있다고 생각한다"고 했다. 김 후보는 이날 공약 발표 기자회견을 마친 뒤 "오전 9시 국회의장을 뵙고 사직서를 전달했다"고도 밝혔다.

