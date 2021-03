'성추문 의혹' 쿠오모 사면초가…민주당도 퇴진 요구

잇단 폭로에 민주당서도 사퇴론

버티는 쿠오모…"사임 없을 것"

[아시아경제 김수환 기자] 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사가 여성 참모진을 성추행했다는 의혹에 자신의 주 의회의 민주당 지도부로부터 사임 압박을 받는 등 사면초가에 놓였다.

7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 민주당 소속이자 여성 정치인 안드레아 스튜어트-커즌스 주의회 상원의장이 이날 성명을 내고 "주 정부가 업무를 하는 데 초점을 흐리는 새로운 주장이 매일 나오고 있다"라며 "업무가 흐트러지지 않도록 쿠오모 지시가 사임해야 한다"라고 밝혔다고 보도했다.

민주당 소속의 칼 헤스티 뉴욕주 하원의장도 성명에서 "주지사가 뉴욕주를 이끌고 갈 능력이 될지 우려가 든다"라며 "쿠오모 지사가 뉴욕주 시민의 요구를 수용해야 할지 진지하게 고민해야 할 때가 된 것 같다"라고 말했다. 미 연방의회 상원의장인 민주당 소속의 척 슈머 상원의원까지 이날 쿠오모 지사의 성추문 논란에 대해 "매우 우려된다"고 밝히면서 쿠오모 지사의 정치적 입지는 더욱 좁아지게 됐다.

같은 당 소속의 주 의회 지도자까지 사임을 촉구하면서 쿠오모 지사의 사임 가능성이 높아졌다는 관측이 나온다. 2008년 민주당 소속의 엘리엇 스피처 당시 주지사가 매춘 의혹에 휩싸여 퇴진할 때도 뉴욕주 의회의 지지를 잃은 게 주요 원인으로 작용했다는 점에서 이번에도 비슷한 상황이 재연될 수 있다는 관측이 나온다.

쿠오모 지사는 사임 가능성을 일축했다. 그는 이날 영상 기자회견에서 "나는 뉴욕 시민의 투표로 뽑혔지, 정치인이 뽑은 게 아니다"라며 "의혹 제기 때문에 업무를 소홀히 하는 일은 없을 것이며 사임하지도 않을 것"이라고 강조했다.

자신의 언론 참모였던 캐런 힌튼이 지난 2000년 쿠오모 지사가 호텔 방에서 자신을 강제로 포옹했다고 폭로한 데 대해 그는 "오랫동안 정치적으로 반대편에 서 있던 인물"이라며 "여성 누구나 공개적으로 얘기할 수 있으나, 사실 여부도 중요하다"고 반박했다. 그러면서 뉴욕시민에게 수사 당국의 조사가 끝날 때까지 판단을 유보해 달라고 호소했다.

다만 쿠오모 지사의 성추문 폭로가 줄줄이 이어지면서 사임 압박은 더욱 거세질 전망이다. 지난 6일에는 월스트리트저널(WSJ)이 쿠오모 지사의 전직 참모인 애나 리스를 인용해 2014년 쿠오모 지사가 리스를 수시로 포옹하고 키스하며 때로는 그에게 남자친구가 있냐고 물어보는 등 성추행을 했다고 보도했다.

'코로나19 영웅'으로 불리며 차기 대권주자로 꼽혔던 쿠오모 주지사는 이 밖에도 뉴욕주 내 요양원의 코로나19 사망자수 조작 의혹이 제기되면서 지도력이 크게 훼손됐다고 NYT는 지적했다.

