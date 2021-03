중앙재난안전대책본부(중대본)는 8일 코로나19 백신 접종이 시작된 이후 열흘 간 전국에서 31만 6865명이 1차 접종을 받았으며 3900여건의 이상반응이 보고됐다고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr