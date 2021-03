손흥민·해리 케인, EPL 단일 시즌 최다 합작골

앨런 시어러·크리스 서턴 기록 26년 만에 경신

손흥민과 해리 케인이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 최다 합작골을 기록했다.

토트넘은 8일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와 2020-2021 EPL 27라운드 홈 경기에서 4-1로 이겼다. 손흥민은 리그 아홉 번째이자 시즌 열여섯 번째 도움을 기록했다. 3-1로 앞선 후반 31분 왼쪽 측면에서 반대 편에 있던 케인에게 패스해 헤딩골을 유도했다. 비디오 판독(VAR)에서 온사이드로 판정돼 도움이 인정됐다.

이로써 손흥민과 케인은 이번 시즌 리그에서 열네 골을 합작했다. 1994-1995시즌 블랙번 로버스에서 열세 골을 합작한 앨런 시어러·크리스 서턴의 'EPL 단일 시즌 최다 합작골' 기록을 26년 만에 깼다.

두 선수는 시즌 초반부터 매끄러운 호흡으로 토트넘의 상승세를 견인했다. 이날 합작 골은 한 달여 만에 나온 것이다. 지난 1월 2일 리즈 유나이티드와 EPL 17라운드에서 열세 골째를 기록했으나 케인이 발목을 다쳐 한동안 원만한 호흡을 보일 수 없었다. 이날 합작 골 재개에 힘입어 토트넘은 리그 3연승을 달리며 6위로 올라섰다.

손흥민과 케인은 지금까지 EPL에서 통산 서른네 골을 합작했다. 프랭크 램퍼드-디디에 드로그바(첼시)가 작성한 역대 최다골 합작 기록(36골)에 두 골차로 따라붙었다. 정규리그가 열한 경기나 남아 경신 가능성은 높게 점쳐진다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr