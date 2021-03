광주시 ‘광주형 소재부품산업 육성계획’ 수립·발표

2030년까지 생산비중 38.7→41.1%, 전문기업 60→160개사 확대

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 7일 정부의 소재부품장비산업 육성정책에 발맞춰 지역특성에 맞는 소재부품의 공급기지화를 통한 제조업 경쟁력 강화와 국산화를 위한 ‘광주형 소재부품산업 육성계획’을 발표했다.

이번 계획은 광주테크노파크가 실무를 총괄하고 광주과학기술원, 전남대학교 등 지역대학, 한국광기술원, 한국생산기술연구원(서남본부) 등 지역 연구 및 산업진흥기관, 지역 기업 전문가가 함께 참여해 수립했다.

현재 광주 제조업 중 소재부품산업의 생산비중은 완제품 대비 38.7%로 비수도권 평균(45.3%)보다 낮은 수준이며, 광주에는 60여개(전국 6467개 대비 약 0.9%)의 소재부품 전문기업이 있다.

광주시는 이번 ‘광주형 소재부품산업 육성계획’을 통해 관내 소재부품 전문기업을 적극 발굴해 지원하고 소재부품 중심 산업구조를 더욱 강화해 2030년까지 지역 소재부품 생산 비중을 41.1%까지 확대할 계획이다.

특히 이번 계획에는 지역 내에서 생산되는 완제품에 대한 소재부품의 공급망 강화를 중심으로 한 10대 분야 30개 소재부품 유망품목을 발굴해 제시하고 각 유망품목별 기술 분석을 통해 ‘유망기술’, ‘융합연구추천기술’ 및 새롭게 시도해 볼 수 있는 ‘R&D추천기술’ 등도 담았다.

또 계획의 실행력을 확보하기 위해 ▲3대 선도(대형)프로젝트 추진 ▲소재부품 산학연 협력 생태계 구축 ▲소재부품 기업 지원을 중심으로 속도감 있게 실행계획을 추진한다.

구체적으로는 선도(대형) 프로젝트를 통해 ‘소재부품장비 특화단지’ 조성, ‘호남권 첨단의료복합단지’ 구축 등을 연계하고, 소재부품지식산업센터 등을 유치해 지역의 소재부품 산업생태계 기반을 강화한다.

더불어 소재부품 전문기업 확대를 위해 상반기부터 600여 개 관내 소재부품 생산기업을 대상으로 ‘산학연 협력 R&D과제 기획비’ 지원, 기술닥터 연계를 통한 ‘소재부품 전문기업 발굴 및 등록’ 지원 등을 시행해 앞으로 10년간 매년 10개 기업이 추가로 전문기업으로 등록, 총 160개까지 확대되도록 할 방침이다.

손경종 시 인공지능산업국장은 “광주형 소재부품 육성계획이 광주형 일자리, 광주형 뉴딜, 인공지능산업융복합단지 조성사업 등과 연계해 지역 경제 발전에 더 큰 시너지를 가져올 것으로 기대한다”며 “소재부품산업이 지역 산업경제의 새로운 수익창출원이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김선민 광주테크노파크 원장은 “소재부품산업은 제조업 부가가치의 원천으로 오랜 기간 준비와 투자, 인내와 노력이 필요하다”며 “광주형 소재부품산업 육성계획은 광주 지역산업의 주춧돌을 세우는 계기가 될 것이다”고 말했다.

