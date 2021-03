싸이 '강남스타일' MV 유튜브 40억 뷰

2012년 7월 공개돼 8년 7개월여 만에 대기록

가수 싸이의 히트곡 '강남스타일' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 40억 건을 돌파했다.

이 뮤직비디오는 7일 오후 12시30분께 유튜브에서 40억 뷰를 넘었다. 한국 가수의 단일곡으로는 최초로 달성한 기록이다. 2012년 7월 공개돼 8년 7개월여 만에 새로운 이정표를 세웠다.

싸이는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 '강남스타일' 40억 뷰를 기념하는 이미지를 게재했다. 이 노래로 활동할 당시 소속사였던 YG엔터테인먼트와 미국 현지 활동을 지원했던 매니저 스쿠터 브라운 측, 미국 리퍼블릭 레코드, 피네이션 계정 등을 태그하며 감사를 전했다.

'강남스타일'은 싸이를 세계적인 스타 반열에 올린 곡이다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 2위까지 오르며 흥행했다. 인기에는 뮤직비디오도 한 몫했다. 공개 161일 만에 10억 뷰를 돌파했고, 2014년 5월 유튜브 사상 최초로 20억 뷰를 넘었다. 2017년 11월 30억 뷰를 기록한 뒤 3년 3개월여 만에 40억 뷰까지 넘었다.

올해 데뷔 20주년을 맞은 싸이는 종합매니지먼트사 피네이션을 세우고 프로듀서로 왕성하게 활동 중이다. 소속 가수로는 현아, 던, 크러쉬, 제시, 헤이즈 등이 있다.

