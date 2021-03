코로나19 어제 416명 신규확진…이틀 연속 400명대

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 3차 대유행이 지속되면서 7일 신규 확진자 수는 400명대 초반을 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 416명 늘어 누적 9만2471명이라고 밝혔다. 전날(418명)보다 2명 줄었으나 이틀째 400명대를 이어갔다. 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 399명, 해외유입이 17명이다.

지난해 11월 중순 이후 본격화한 3차 대유행은 넉 달 가까이 이어지고 있다. 신규 확진자는 올해 들어 서서히 감소하는 추세를 보였으나 설 연휴(2.11∼14) 직후 집단감염 여파로 600명대까지 치솟았다가 최근에는 300∼400명대를 오르내리고 있다.

최근 1주일(3.1∼7)간 신규 확진자는 일별로 355명→344명→444명→424명→398명→418명→416명을 기록했다. 이 기간 300명대가 3번, 400명대가 4번이다.

