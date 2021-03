완도군, 군민의 상·명예 군민 후보자 접수

오는 20일까지 대상자 확정, 제50회 군민의 날에 상 수여

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)은 제50회 완도군민의 날(2021년 5월 31일)을 맞아 군민의 상 및 명예 군민 수상 후보자를 추천받는다고 6일 밝혔다.

군민의 상과 명예 군민의 상은 완도군 발전과 군민 복리 증진 등에 공적이 있거나 명성을 떨친 사람에게 상을 수여해 완도군의 위상을 높이고자 매년 군민의 날을 맞아 수여하고 있다.

완도군민의 상은 4개 부문(교육 및 문화·체육, 사회복지 및 환경, 산업경제, 향토방위 및 질서, 안보)으로 분야별 추천할 수 있다.

명예 군민의 상은 완도군민이 아닌 자로(외국인 포함) 대외적으로 완도군의 위상 제고에 이바지한 자, 문화·예술·교육·체육·경제·과학 등 군정 발전에 이바지한 자, 지역개발 및 사회 봉사활동에 헌신적으로 참여해 군민 화합에 공로가 인정되는 자, 자매결연·우호 증진 등의 목적으로 군을 방문하는 내·외국인으로 증서 수여가 필요하다고 인정되는 자, 그 밖에 군수가 명예 군민 증서의 수여가 필요하다고 인정되는 사람이다.

군민의 상은 부문별 1인으로 4명 이내를 수여하고, 명예 군민의 상은 인원 제한이 없다.

추천 기한은 오는 29일까지이며, 추천 절차는 관련 증빙서류를 갖춰 군수에게 추천하고, 완도군의회 의장, 기관단체장, 읍·면장 또는 개인이 추천할 수 있다.

개인 추천 시에는 세대주 30인 이상의 연서 추천으로 가능하게 된다.

군에서는 심사위원회와 조사위원회를 구성해 추천자를 대상으로 심사한 후 오는 5월 20일까지 대상자를 확정, 5월 31일 제50회 완도군민의 날 기념행사 시 상과 증서를 수여하게 된다.

자세한 내용은 완도군 홈페이지 고시 공고란에 게시된 제50회 군민의 날 군민의 상 및 명예 군민 수상 후보자 추천 공고문을 확인하거나, 완도군청 총무과 행정팀으로 문의하면 된다.

