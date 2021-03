운항재개 승인 4개월 만에…보잉 737맥스, 또 '기계결함' 긴급착륙

인명피해 없어…FAA 조사 예정

[아시아경제 김지희 기자] 추락 사고로 20개월간 운항이 금지됐던 보잉사 여객기 737맥스에서 또 기계적 문제가 생긴 것으로 추정돼 당국이 점검에 나선다.

5일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이날 마이애미에서 출발해 뉴저지로 향하던 보잉737 맥스 기종의 아메리칸항공 여객기 2555편의 기장이 기계적 문제가 있다고 판단해 엔진 한 개의 작동을 중단한 채 긴급 착륙했다. 해당 기장은 자체 전원으로 뉴저지 뉴어크 공항에 도착한 뒤 긴급상황을 보고했다. 여객기에 타고 있던 승객 95명과 승무원 6명은 모두 무사한 것으로 확인됐다.

항공사 측은 이번 문제가 엔진 유압이나 음량계와 관련이 있을 수 있다며 과거 추락사고와 연관된 자동 실속 방지 시스템(조종특성향상시스템·MCAS) 문제는 아니라는 입장이다. 일단 보잉사 역시 이번 상황을 인지하고 있으며, 미 연방항공청(FAA)은 관련 조사에 나설 방침이다.

앞서FAA는 보잉 737맥스의 추락사고가 잇따라 발생하자 해당 기종의 운항을 전면 중단한 바 있다. 지난 2018년10월에는 인도네시아 라이언 에어, 2019년 3월에는 에티오피아 항공 소속의 보잉 737맥스가 추락해 346명의 인명 피해를 낳았다. 이후 지난해 11월 FAA는 운항재개를 승인하며 "해당 기종이 안전하다는 점은 확신하지만 다른 항공기와 마찬가지로 가끔 기내에서 기계적 문제가 발생할 수 있다"고 언급하기도 했다.

지난달 20일 유나이티드항공 소속 보잉 777 여객기가 미국에서 비행 중 고장을 일으켜 지상으로 파편을 떨어뜨리는 등 최근에는 777 여객기가 잇따라 말썽을 일으킨 바 있다.

