[아시아경제 성기호 기자] 호주 공공 방송사가 중국 관영 방송사 콘텐츠의 인권 침해 요소를 심사할 것이라면서 당분간 이들 방송을 송출하지 않기로 했다고 외신이 5일 보도했다.

호주 방송사 SBS는 중국중앙(CC)TV와 중국국제텔레비전(CGTN)이 2013년부터 지난해까지 재소자들을 감금·고문해 얻은 56건의 자백 장면을 송출했다는 민원을 받았다면서 이 영상들을 조사하고 있다고 발표했다.

SBS 대변인은 "이 문제의 심각성과 복잡성을 고려해 심사를 진행하는 동안 CGTN과 CCTV의 뉴스 속보 송출을 중단하기로 했다"고 말했다.

지난달 영국 방송·통신규제기관 오프콤(Ofcom)도 "중국 공산당의 통제를 받고 있다"는 이유를 들어 영국 법을 위반했다면서 CGTN의 방송을 금지한 바 있다.

