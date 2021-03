조선대 교육학과, 올해 중등교사 임용 합격자 8명 배출

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 사범대학 교육학과는 ‘2021년 공사립 중등교사 임용시험’에서 8명의 합격자를 배출했다고 4일 밝혔다.

이번 임용시험에서 교육학과 출신 1차 합격자의 90%가 최종 합격했으며, 학과 정원이 20명인 것을 감안하면 굵직한 성과로 평가된다.

조선대 교육학과는 전공교육과정, 도덕윤리연계전공 교육과정의 체계적인 운영, 교수진의 혁신적인 학생중심 수업운영으로 호평을 받고 있다.

또한 입학에서부터 평생지도교수와의 일대일 밀착 상담이 이뤄져 1년 간 교수 1인당 최대 120회 이상의 학생 상담을 진행했고, 지난해부터는 신입생 개별 학생 프로파일을 전체 교수진이 공유해 진로와 학습에 대한 개별화된 지원을 제공하고 있다.

이번 성과는 현장교사인 졸업생 멘토단을 구성해 스스로 설계하고, 헌신적으로 진행한 수업시연 및 면접 준비를 위한 임용 밀착 멘토링과 조선대 교직운영팀에서 제공한 1~2차 임용지원프로그램 등의 효과로 분석된다.

조선대 교육학과는 2014년부터 중등교사 임용, 국책 연구원, 대학교 교직원, 청소년 교육기관, 평생교육기관 등 교육전문가를 다수 배출해왔다.

