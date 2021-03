“경주마 수영장은 열었네” 부산경남경마공원, 봄 맞이 말수영장 운영 재개

경주마 체력단련·재활치료 위해 … 겨울 동안 운영 중단

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “말 수영장은 열었네?” 경주마도 봄이 되면 겨울에 부족했던 운동을 한다. 바로 수영이다.

한국마사회 부산경남지역본부는 경주마의 체력단련과 재활치료를 위해 겨울 동안 운영을 중단했던 말수영장을 3일부터 재개한다고 3일 밝혔다.

2004년부터 운영된 말 전용 실내수영장은 외곽둘레 82m, 수심 3m, 저수량 약 900t에 달하는 규모이다.

여과기를 설치해 말들이 항상 깨끗한 물에서 수영할 수 있도록 관리하고 있다.

말도 수영하기 전 준비운동이 필수다. 요즘같이 아직 기온이 낮은 3~4월에는 준비운동으로 몸을 충분히 풀어주는 것이 중요하다.

경주마는 원형으로 둥글게 걷는 훈련을 하거나, 말의 러닝머신이라고 할 수 있는 ‘워킹머신’이라는 기구를 이용해 준비운동을 한다.

준비운동 후에는 수영장에 마련된 샤워시설을 이용해 샤워해야 비로소 수영장에 들어갈 수 있다.

모든 준비를 마치면 안전수칙을 숙지한 말관리사가 말에게 굴레를 씌우고 서서히 말을 유도해 수영시킨다.

경주마들은 도넛 형태의 수영장을 2~3바퀴 정도 수영한다. 쉬워 보이지만 부력과 수압이라는 특성 때문에 그 운동효과는 1400m 경주로를 전력 질주하는 것과 맞먹는다고 한다.

수영은 경주마의 관절에 무리를 주지 않으면서도 심폐기능과 지구력을 향상시킬 수 있는 훈련이다.

게다가 말의 스트레스 해소에도 효과가 있어 조교사들에게 말수영장 인기는 높다. 평균적으로 하루에 약 60여 마리의 말이 말수영장을 이용한다.

부산경남경마공원의 경주마 수영조교 정보는 경마정보 홈페이지에 공개하고 있다. 부산경남경마→조교사정보→일일수영훈련 목록에서 확인할 수 있다.

경마공원 관계자는 “코로나 상황이 진정돼 공원 운영이 정상화되면, 렛츠런투어 프로그램을 통해 말이 수영하는 모습을 직접 관람토록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr