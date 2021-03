이상영 의장 특별회비 100만원 전달



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시의회는 3일 의장실에서 대한적십자사 경남지사에 2021년 적십자 특별회비 100만원을 전달했다고 밝혔다.

전달식에는 이상영 의장을 비롯해, 김은희 대한적십자사 경남지사 상임위원, 하창용 서부봉사관장, 정계선 대한 적십자봉사회 진주 지구협의회장 등이 참석했다.

이 의장은 “코로나 대응 등 어려운 상황에서도 각종 구호 활동을 펼치시는 봉사자분들과 관계자분들께 깊은 감사를 전한다”며, “시의회도 위축된 지역경제를 회복하고, 복지 사각지대에 놓인 이웃을 위해 따뜻한 나눔 문화가 확산할 수 있도록 적극적으로 동참하겠다”고 밝혔다.

모금된 적십자회비는 국내·외 재난구호 활동, 취약계층 발굴 및 의료지원, 재난안전교육 등 다양한 사업에 사용된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr