산청군, 모바일상품권 판매액 42배 껑충

지난해 같은 기간 400만원서 1억7000만원으로

제로페이 연계 경품행사 당첨자 275명 발표



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 설 명절 전후 한 달간 진행한 모바일 산청사랑상품권 경품 이벤트 결과 상품권 판매액이 지난해 같은 기간보다 42배 증가했다고 3일 밝혔다.

군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪는 지역 소상공인들을 돕기 위해 지난 1월 21일부터 2월 21일까지 설맞이 모바일 산청사랑상품권 경품 행사를 진행했다.

군에 따르면 지난해 같은 기간 400만원 수준이던 모바일 산청사랑상품권 판매액은 올해 1억7000만원으로 42배나 증가했다.

군은 올해 모바일 상품권 매출 규모가 많이 증가한 이유로 경품 이벤트 진행, 가맹점 증가 등을 비롯해 행정의 적극적인 홍보와 지역민들의 동참을 손꼽았다.

군은 경품 이벤트 당첨자 선정을 위해 3일 오전 공정추첨 인증코드를 이용하는 추첨 프로그램을 통해 1등 1명, 2등 4명, 3등 270명 등 모두 275명의 당첨자를 추첨했다.

당첨자에게는 1등 10만원, 2등 5만원, 3등 1만원의 모바일 산청사랑상품권을 경품으로 지급한다.

군 관계자는 “이번 모바일 산청사랑상품권 사용 활성화 이벤트가 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인들에게 희망의 씨앗이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역경제에 이바지할 수 있도록 상품권 활성화를 위해 더 노력하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr