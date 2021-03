김해시－엔에스비에스, 의·생명 산업 육성발전·홍보 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 지난 2일 글로벌 뉴스 네트워크 에이빙뉴스를 운영하는 엔에스비에스 김기대 대표와 의·생명 산업 육성발전 및 홍보를 위한 업무협약을 체결했다.

김해시와 엔에스비에스는 상호 협력을 통해 김해강소연구개발특구 육성발전 자문, 국내외 의·생명 산업 시장동향 및 정보교류를 통해 유망한 의·생명 기업 발굴·유치를 위해 머리를 맞대기로 했다.

또한 국내 유일 의·생명 의료기기 강소특구 지정 2주년 기념으로 6월 개최 예정인 ‘2021 김해 국제 의생명과학축제’의 성공적 개최를 위한 홍보에도 적극적으로 지원하기로 협의했다.

허성곤 시장은 “이번 협약을 계기로 최신 의·생명 산업 정보를 발 빠르게 공유하여 신규 사업 발굴 및 유망 기업 유치 등을 통해 의·생명 산업 육성에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

한편 에이빙뉴스는 779개 뉴스 및 블로그, 54개국 국가별 주요언론사와 글로벌 뉴스 네트워크를 구축하고, 매년 100여 회에 걸쳐 다양한 분야의 국내외 전시회 미디어 파트너로 활약하고 있으며, 국내에서 가장 많은 유망 신생기업과 중소기업을 취재해 전 세계에 보도하는 글로벌 미디어다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr