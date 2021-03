무안군, 축산농가 위한 ‘3·3 삼겹살데이’ 캠페인

김산 군수와 직원들 국내산 돼지고기 먹기 운동 적극 동참

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 3월 3일 삼겹살데이를 맞이해 축산농가를 돕기 위해 군청과 농업기술센터 구내식당에서 ‘우리 돼지고기 먹는 날’ 소비 촉진 캠페인을 개최했다고 밝혔다.

이날 대한한돈협회 무안군지부(지부장 박문재)에서는 돼지고기 소비와 우수성 홍보를 위해 150㎏ 상당의 한돈을 보쌈으로 조리해 점심으로 무료 제공했다.

김산 군수와 직원들은 삼겹살 수육을 시식하며 국내산 돼지고기 먹기 운동에 적극적으로 동참했으며, 가정에서도 가족들과 함께 우리 돼지고기 소비에 앞장설 것을 약속했다.

김산 군수는 “품질 좋고 면역력 강화에 좋은 우리 무안 한돈을 더욱 사랑해 주실 것”을 당부하며 “이번 행사가 코로나19 장기화로 인한 소비침체로 실의에 빠져있는 양돈농가와 지역사회에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

한편 무안군에서는 비용 절감과 생산성 향상을 위한 축사 시설 현대화사업 등 16개 사업에 38억 2700만 원을 지원하며 양돈 농가 소득증대를 위해 노력하고 있다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr