광진구 구의1동 신학기 대비 통학로 대청소 및 안전점검

[아시아경제 박종일 기자] 신학기 대비 통학로 대청소 및 안전점검 ...구의1동

광진구 구의1동주민센터와 구의1동 직능단체들이 신학기를 맞아 지난달 25일부터 지역내 통학로 주변을 중심으로 대청소 및 안전점검을 추진한다.

구의1동 직원과 직능단체 회원 등으로 구성된 점검단은 지역 내 학생들의 안전사고 예방과 코로나19 확산을 방지하기 위해 대청소와 방역을 실시, 무단적치물·불법광고물 처리, 보안등 점검 등을 진행한다.

광장동 광나루장학회, 희망의 장학금 전달 ...광장동

광장동 광나루장학회가 지난달 23일 지역 내 저소득 학생과 몽골학교학생 등 15명을 대상으로 장학금 총 1150만 원을 전달했다.

광장동 주민들로 구성된 광나루장학회는 저소득 학생들의 희망의 사다리가 돼 주기 위해 지난 2012년부터 매년 장학금을 전달하고 있으며, 현재까지 131명의 학생들에게 총 8550만원을 지원했다.

화양동 귀목장학회, 저소득 학생 대상 장학금 전달...화양동

화양동 귀목장학회가 지난 24일 어려운 환경에서도 학업에 정진하고 있는 저소득 중·고등학생 6명에게 장학금 총 3백만 원을 전달했다.

귀목장학회는 지난 2008년부터 해마다 장학금을 지원하고 있는 화양동의 전통있는 장학회로, 올해 장학금은 코로나19 확산 방지를 위해 비대면으로 전달됐다.

