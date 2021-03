[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 한 오피스텔에서 여성에게 성기를 노출하고 도주한 배달기사가 검찰에 넘겨졌다.

서울 송파경찰서는 공연음란 혐의를 받는 A씨를 검찰에 송치했다고 2일 밝혔다.

A씨는 설 당일인 지난달 12일 송파구 문정동의 한 오피스텔에서 엘리베이터를 함께 탄 여성 주민에게 성기를 노출한 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

A씨는 경찰조사에서 "순간적으로 실수했다"는 취지로 진술하고 "죄송하다"라고 말한 것으로 알려졌다.

