[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오전 김민석 국회의원, 고기판 영등포구의회 의장과 함께 코로나19 백신 접종이 시행되고 있는 영등포 소재 요양병원을 방문해 접종 진행상황을 살폈다.

채 구청장은 먼저 구립영등포노인케어센터를 찾아 예방접종 현장을 점검하고 의료진을 격려했다. 이후 영등포 소재 요양병원을 방문해 접종이 차질없이 이루어지고 있는지, 불편사항은 없는지 꼼꼼히 확인했다.

채 구청장은 "코로나19 백신 예방접종이 신속하고 안전하게 이루어질 수 있도록 철저히 대응해나가겠다"고 전했다.

