성북구 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금액 138.1% 달성

모금 건수 862건, 금액 13억8100만원...지난해 대비 3억7000여만 원 더 모여

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 실적 138.1%를 달성했다.

‘따뜻한 겨울나기’ 캠페인은 서울시 25개 자치구와 서울사회복지공동모금회가 매년 함께 추진하는 겨울철 이웃돕기 사업이다.

주민들이 낸 성금·품은 기초생활수급권자, 차상위계층, 장애인, 한부모가정 등 취약계층 이웃에게 쓰인다.

지난해 11월부터 진행된 이번 사업을 통한 모금 건수는 862건, 금액은 13억8100만원으로 집계됐다. 이 중 성품 기부가 437건, 11억2480만원이며, 성금 기부는 425건으로 2억5660만원이 모였다.

전년도 10억900만원 대비 3억7200만원 증가한 수치다.

올해는 대한민국재향소방동우회 복지의원(1억320만원), 비알택스(7760만원), 세이브리더(4550만원), 나경(44070만원), 원도어패럴(4250만원), 성북제일새마을금고(3147만원), 더조은무역(3050만원) 등이 고액기부자 명단에 이름을 올렸다.

이승로 성북구청장은 “구 목표 모금금액인 10억원보다 3억8000만 원이 더 모였다”며 “코로나19로 인해 경제적으로 어려운 여건 속에서도 이웃을 향한 따뜻한 손길을 보내주신 구민과 기업과 단체, 주민 분들께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

