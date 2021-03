남구준 국수본부장, 취임 후 첫 지휘부 회의…"국민중심 책임수사 실현"

[아시아경제 이관주 기자] 남구준 경찰청 국가수사본부장이 2일 취임 후 첫 수사지휘부 화상회의를 주재하고 '국민중심 책임수사' 실현을 주문했다.

남 본부장은 이날 모두발언을 통해 "'국민중심 책임수사'를 실현해야 하는 엄중한 시기에 국수본부장이라는 중책을 맡아 무거운 사명감과 책임감을 느낀다"며 "이제는 국민들께 책임있는 모습을 보여드리고 우리의 역량을 증명해야 한다"고 밝혔다.

남 본부장은 수사관 개개인의 역량 제고, 수사부서장을 비롯한 과·팀장의 전문적 수사지휘, 수사심사관 등을 통한 수사종결역량 확보 등 수사의 전문성·공정성·완결성 확보를 강조했다.

그러면서 수사 현장의 어려움을 먼저 챙기겠다는 의지도 피력했다. 남 본부장은 "수사경찰이 자긍심을 갖고 본연의 업무에 집중할 수 있도록 현장 인력 증원, 수사비 증액 등 여건 개선을 위해 최선을 다하겠다"며 "수사경찰 인사·조직 운영체계도 현장을 중심으로 전면 재설계하겠다"고 강조했다.

이날 화상회의에는 국수본 지휘부, 서울경찰청 수사차장을 비롯한 각 시도경찰청 수사부장 및 과·계장, 전국 경찰서 수사부서 과·팀장 등 수사경찰 지휘관들이 함께했다.

