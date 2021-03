미얀마 시민단체 "한 달간 약 30명 사망·1130명 체포"

[아시아경제 송승윤 기자] 미얀마 군부 쿠데타와 관련해 지난 한 달간 미얀마 국민 약 30명이 사망하고 1130명 이상이 체포된 것으로 집계됐다.

미얀마 시민단체인 정치범지원협회(AAPP)는 전날 약 30명이 군경의 총격과 공격 등으로 숨진 것으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 같은 날 미얀마 전역에서 벌어진 2차 총파업 시위 과정에서 최소 18명이 숨진 것을 반영한 것으로 보인다. 다만 SNS에서는 전날에만 26명이 숨졌다는 발표도 나오는 만큼, 사망자 숫자는 더 늘어날 수 있다.

AAPP는 또 1132명이 체포된 것으로 집계됐다고 밝혔다. 이 중 299명은 석방됐고, 833명이 아직 구금 중이라고 AAPP는 설명했다.

다만 AAPP는 일단 270명만 전날 체포 명단에 포함됐지만, 미얀마 전역에서 약 1000명 가량이 체포된 것으로 보고 있다고 밝혔다. 이에 따라 체포된 시민 수도 급증할 것으로 보인다.

미얀마 군부는 지난해 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했는데도 문민정부가 이를 조사하지 않았다는 이유로 지난 1일 쿠데타를 일으켜 정권을 잡았다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr