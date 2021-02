[아시아경제 노우래 기자] ○…"빨간색 상의와 검은색 하의."

로리 매킬로이(북아일랜드)가 1일(한국시간) 미국 플로리다주 브레이든턴 컨세션골프장(파72ㆍ7474야드)에서 열린 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 워크데이챔피언십(총상금 1050만 달러) 최종일 7번홀 페어웨이를 걸어가고 있는 모습이다. 지난달 24일 차량 전복 사고로 다리를 심하게 다친 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 쾌유를 기원하기 위해 골프복 색상을 따라했다. 매킬로이 외에도 저스틴 토머스, 토니 피나우, 패트릭 리드, 스코티 셰플러(이상 미국), 제이슨 데이(호주), 안니카 소렌스탐(스웨덴) 등도 우즈의 상징인 빨간색 티셔츠를 입었다. 브레이든턴(美 플로리다주)=Getty images/멀티비츠

